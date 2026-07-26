रूस-यूक्रेन युद्ध में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता को तैयार, बोला ईरान

दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरियाई क्षेत्र में इजरायली सेना की घुसपैठ की कड़े शब्दों में निंदा की है। गुटेरेस ने साफ कहा कि गोलन हाइट्स के रास्ते सीरियाई इलाके में इजरायल का आगे बढ़ना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए।

UN चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इजरायल का यह कदम साल 1974 में हुए 'डिसएंगेजमेंट ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट' (सैन्य बलों की वापसी समझौता) का सीधा उल्लंघन है, जो 1973 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की आजादी और उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।