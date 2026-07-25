ईरानी जलक्षेत्र में 28 भारतीयों वाले LPG टैंकर पर हमला, दूतावास बोला- सभी नाविक सुरक्षित

28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध के बाद से खाड़ी देश और होर्मुज जलडमरूमध्य का समुद्री रास्ता बहुत खतरनाक हो चुका है। इस तनाव की वजह से पिछले कुछ महीनों में कई भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। मार्च की शुरुआत में MKD Vyom और Skylight नाम के जहाजों पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मई में एक छोटे जहाज (धौ) में आग लगने से एक और भारतीय की जान चली गई।

तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ, जून में एक अमेरिकी हमले की चपेट में आए 'MT Settebello' टैंकर पर 3 और भारतीयों की मौत हो गई। इसके बाद जुलाई महीने में मुश्किलें और बढ़ गई, जब 'GFS Galaxy' जहाज पर हमले के बाद से 1 भारतीय नाविक लापता हो गया और यूएई के दो जहाजों पर हुई मिसाइल गोलाबारी में 1 भारतीय की मौत हो गई व 6 अन्य घायल हो गए। इसके कुछ दिन बाद ही यूएई ने ईरानी हमले में एक और तेल टैंकर पर नाविक की मौत की पुष्टि की थी, जिससे समंदर में काम करने वाले भारतीय परिवारों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।