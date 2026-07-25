वतन वापसी से पहले शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे के क्या है सियासी मायने

Bangladesh President Resigns: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फिर से बांग्लादेश लौटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि देश लौटने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और फांसी भी दी जा सकती है लेकिन उन्होंने इन जोखिमों के बावजूद वतन वापसी का फैसला किया है। इन सबके बीच उन्हें बड़ा सियासी झटका लगा है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हसीना के बांग्लादेश लौटने से पहले राष्ट्रपति का पद छोड़ना केवल संवैधानिक घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का अहम संकेत भी माना जा रहा है। इससे शेख हसीना के सामने नई राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।