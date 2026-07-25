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वतन वापसी से पहले शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे के क्या है सियासी मायने

Sheikh Hasina: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला शेख हसीना की प्रस्तावित वतन वापसी से पहले आया है, जिससे देश की राजनीति और कानूनी माहौल में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 25, 2026

Sheikh Hasina

शेख हसीना (फोटो - एएनआई)

Bangladesh President Resigns: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फिर से बांग्लादेश लौटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि देश लौटने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और फांसी भी दी जा सकती है लेकिन उन्होंने इन जोखिमों के बावजूद वतन वापसी का फैसला किया है। इन सबके बीच उन्हें बड़ा सियासी झटका लगा है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हसीना के बांग्लादेश लौटने से पहले राष्ट्रपति का पद छोड़ना केवल संवैधानिक घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का अहम संकेत भी माना जा रहा है। इससे शेख हसीना के सामने नई राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

25 Jul 2026 07:32 am

Published on:

25 Jul 2026 07:32 am

Hindi News / World / वतन वापसी से पहले शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे के क्या है सियासी मायने

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