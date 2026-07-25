अब अंतरिक्ष में पौधों से बनेगी दवा! नासा कर रहा है तकनीक पर काम

पहले पौधे की पत्तियाँ तोडकऱ उन्हें पीसना और रासायनिक प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था जिसके बाद दवा बनती थी। नासा जिस तकनीक पर काम कर रहा है, उस तकनीक में वैक्यूम की मदद से पौधे के अंदर विशेष घोल पहुंचाया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज और उसके साथ फिल्ट्रेशन की सहायता से ज़रूरी कण निकाल लिए जाते हैं। इनके मिश्रण से दवा बनाने के प्लान पर नासा काम कर रहा है। दुनियाभर के वैज्ञानिक नई खोजों की तलाश में लगे रहते हैं और अंतरिक्ष में पौधों से दवा बनाना एक बड़ी खोज साबित हो सकती है।