पाकिस्तान में सेना की चौकी पर आत्मघाती आतंकी हमला, 16 की मौत

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - टीटीपी (Tehrik-e-Taliban Pakistan - TTP) को इस हमले के पीछे बताया जा रहा है। हालांकि टीटीपी की तरफ से अब तक इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी काफी एक्टिव है और अक्सर ही इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देता है। लंबे समय से पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकियों को संरक्षण दिया है। दुनियाभर के आतंकियों के लिए पाकिस्तान हमेशा से ही सुरक्षित ठिकाना रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के जाल में फंस चुका है।