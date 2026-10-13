पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा को बताया सभी के लिए मिसाल

सुनक ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनकी तारीफ की। पूर्व ब्रिटिश पीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज दिल्ली में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आपको बधाई, यह एक शानदार उपलब्धि है। जब मैं प्रधानमंत्री था, तब आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपकी प्रतिबद्धता, काम के प्रति आपका समर्पण और आपकी ऊर्जा हम सभी के लिए एक मिसाल है। आपकी लीडरशिप में भारत और यूके के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आज की अनिश्चित दुनिया में व्यापार, टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में हमारे दोनों देशों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में भारत और ब्रिटेन और भी करीब आएंगे।"