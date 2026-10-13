सना में धमाकों से दहला इलाका, अल-सबाहा में तेल सुविधा केंद्र पर हवाई हमले का दावा

फिलहाल हमलों से हुए नुकसान, हताहतों की संख्या या निशाना बनाए गए ठिकानों को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। हुती-समर्थक मीडिया के दावों और गठबंधन की ओर से जारी चेतावनी के बीच जमीनी हालात की पूरी जानकारी का इंतजार है। हुती-समर्थक मीडिया लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, उन्होनें धमाकों की पुष्टि तो की है लेकिन किस चीज को निशाना बनाया गया इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।