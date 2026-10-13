याह्या सरी ने दी धमकी, अगर सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने सना पर किया हमला तो रियाद को भुगतना होगा परिणाम

सरी ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको (Aramco) के ठिकानों पर हमले की धमकी दे दी है। सरी ने धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "अरामको के तेल ठिकानों में काम करने वाले सभी वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, इंजीनियरों और मज़दूरों को फिर से चेतावनी दी जाती है कि वो ऐसी जगहों पर न रहें जो हमारी सेना के निशाने पर हैं, जिससे उनकी जान को कोई खतरा न हो। चाहे वो जगहें पहले टारगेट की गई हों या नहीं। साथ ही एविएशन कंपनियों, वहाँ काम करने वाले लोगों और यात्रियों को भी पहले दी गई चेतावनी दोहराई जाती है।"



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरी ने सऊदी अरब की इंटरनेशनल एयरलाइन्स, यात्रियों, शिपिंग कंपनियों और एयरपोर्ट वर्कर्स को चेतावनी दी थी कि वो सभी सऊदी एयरपोर्ट और सऊदी एयरस्पेस से दूर रहें, क्योंकि इन्हें एक्टिव सैन्य अभियान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।