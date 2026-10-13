13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

राष्ट्रीय हितों की रक्षा और प्रतिबंधों से मुकाबले के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएगा ईरान, विदेश मंत्री की दो-टूक

Iran-US Conflict: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने देश की कूटनीति के विषय में एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा अराघची ने? आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2026

Abbas Araghchi

अब्बास अराघची (Photo - ANI)

अमेरिका (United States of America) के खिलाफ युद्ध में ईरान (Iran) को अब तक काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ईरान के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि इन सबके बावजूद ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने इस पूरे मामले पर दो-टूक बात कह दी है।

कूटनीति का रास्ता अपनाएगा ईरान

अराघची ने सोमवार को ईरानी संसद में तेहरान प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों और हितों का बचाव करने के लिए गंभीरता से कूटनीति का रास्ता अपनाएगा। अराघची ने कहा कि ईरान पर लगाए प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए भी उनका देश ऐसा ही करेगा। यह बैठक ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विधायिका और विदेश मंत्रालय के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा थी।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विस्तार से हुई चर्चा

इस बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने हाल की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में तेहरान प्रांत के प्रतिनिधियों को बताया और इस बारे में विस्तार से चर्चा की। इन प्रतिनिधियों को ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय के मुख्य कदमों और पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। नैतक के दौरान अराघची ने देश की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में भी विस्तार से बताया और पड़ोसी व क्षेत्रीय देशों के साथ संबंध बढ़ाने और विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया।

जन-संपर्क और मीडिया कूटनीति को मज़बूत करने की ज़रूरत

अराघची ने ईरान पर लगाए प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए आर्थिक कूटनीति की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और साथ ही ईरान के रुख और नज़रिए को समझाने के लिए जन-संपर्क और मीडिया कूटनीति को मज़बूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और खतरों का सामना करने के साथ ही ईरान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए देश की सभी क्षमताओं को जुटाने के महत्व पर भी जोर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

यूएसए

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Oct 2026 04:43 pm

Published on:

13 Oct 2026 04:32 pm

Hindi News / World / राष्ट्रीय हितों की रक्षा और प्रतिबंधों से मुकाबले के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएगा ईरान, विदेश मंत्री की दो-टूक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका पड़ गया अकेला’, ईरानी डिप्टी स्पीकर का दावा

Donald Trump
विदेश

इज़रायली सेना को मिली एक और कामयाबी, 5 फिलिस्तीनी आतंकियों को किया ढेर

Israel airstrike in Khan Younis
विदेश

यमनी सेना ने की हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर 9 एयरस्ट्राइक्स, ताइज़ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए लोग

Yemen army carries out airstrikes
विदेश

ब्लैक सी में दो जहाजों पर ड्रोन अटैक, एक समुद्र में डूबा, बुल्गारिया ने नाटो और EU से मांगी मदद

Vessel in Black Sea
विदेश

पाकिस्तान के पंजाब में ट्रेन हादसा, 5 की मौत, कई घायल

pak train
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.