राष्ट्रीय हितों की रक्षा और प्रतिबंधों से मुकाबले के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएगा ईरान, विदेश मंत्री की दो-टूक

इस बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने हाल की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में तेहरान प्रांत के प्रतिनिधियों को बताया और इस बारे में विस्तार से चर्चा की। इन प्रतिनिधियों को ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय के मुख्य कदमों और पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। नैतक के दौरान अराघची ने देश की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में भी विस्तार से बताया और पड़ोसी व क्षेत्रीय देशों के साथ संबंध बढ़ाने और विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया।