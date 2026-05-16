धरती से भी ज़्यादा सोना एक एस्टेरॉयड पर! 2029 तक नासा के पहुंचने की उम्मीद

माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों के लिए इस एस्टेरॉयड की सबसे बड़ी अहमियत इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपे रहस्य हैं। माना जाता है कि यह किसी प्राचीन टूट चुके ग्रह का धातु वाला अंदरूनी हिस्सा हो सकता है, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि अरबों साल पहले धरती जैसे ग्रह कैसे बने थे। नासा का यान एस्टेरॉयड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसकी सतह, संरचना, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और अंदरूनी बनावट की रिसर्च करेगा, जिससे इसके रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी।