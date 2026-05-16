16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Cuba fuel Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से जूझ रहा क्यूबा, पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी

Cuba fuel shortage: क्यूबा में पेट्रोल-डीजल का संकट गहराया, कीमतों में भारी उछाल, संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए नाकेबंदी को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया। पढ़े पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 16, 2026

cuba

क्यूबा में पेट्रोल-डीजल संकट गहराया। (Photo 'X' @visegrad24)

US oil blockade on Cuba: अमेरिका द्वारा तेल नाकेबंदी का असर अब क्यूबा पर साफ दिखने लगा है। एक तरफ जहां शुक्रवार को क्यूबा में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं, वहीं राजधानी में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे। ऐसे हालात में देश में सख्त राशनिंग की नौबत आ गई है। क्यूबा के वित्त और मूल्य मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा था कि यह बदलाव इसलिए जरूरी है, ताकि पेट्रोल और डीजल के आयात की वास्तविक लागत को कीमतों में शामिल किया जा सके।

क्यूबा में पेट्रोल-डीजल के नए रेट

हवाना के कई पेट्रोल पंपों पर लगाए गए नए रेट बोर्ड के अनुसार, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 1.30 डॉलर प्रति लीटर से बढ़ाकर 2 डॉलर कर दी गई है। वहीं सामान्य पेट्रोल अब 0.95 डॉलर की बजाय 1.80 डॉलर प्रति लीटर बिकेगा, जबकि डीजल की कीमत 1.10 डॉलर से बढ़कर 2 डॉलर प्रति लीटर पहुंच गई है।

हालांकि नई कीमतें घोषित होने के बावजूद ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे। सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि संशोधित दरों पर ईंधन की बिक्री आखिर कब शुरू होगी।

मार्च बाद से तेल की कोई नई खेप नहीं मिली

क्यूबा में वाहन चालक पिछले करीब चार महीनों से ईंधन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और मौजूदा हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होने से परेशानी लगातार बढ़ रही है।

गौरतलब है कि मार्च के अंत में रूस के तेल टैंकर ‘अनातोली कोलोदकिन’ ने क्यूबा में करीब 7 लाख बैरल तेल पहुंचाया था। यह मात्रा लगभग 1 करोड़ आबादी वाले इस देश की दो सप्ताह की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद से क्यूबा को तेल की कोई नई खेप नहीं मिली। यह ईंधन मई की शुरुआत तक खत्म हो गया।

ब्लैक मार्केट में पेट्रोल बेहद महंगा

क्यूबा सरकार का कहना है कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं रहेंगी। पेट्रोल-डीजल के दाम सप्लाई देने वाली कंपनियों, परिवहन खर्च, शिपिंग रूट, बीमा लागत, जोखिम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर तय किए जाएंगे।

इस बीच क्यूबा में ब्लैक मार्केट में पेट्रोल बेहद महंगा बिक रहा है। वहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 8 से 10 डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो आम क्यूबाई नागरिकों की पहुंच से बाहर मानी जा रही है। यह कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों से भी कई गुना अधिक है।

ईंधन संकट के बीच क्यूबा के कुछ निजी कारोबारी कंटेनर जहाजों के जरिए अमेरिका और अन्य देशों से महंगे दामों पर तेल मंगा रहे हैं। हालांकि यह ईंधन आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, बल्कि सीमित व्यावसायिक इस्तेमाल में लाया जाता है।

अमेरिकी प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ: UN

वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने क्यूबा पर अमेरिकी ईंधन प्रतिबंधों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस तरह की नाकेबंदी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इससे क्यूबा के लोगों के मानवाधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

कौन हैं रथींद्र बोस? जिन्हें निर्विरोध चुना गया पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष
राष्ट्रीय
Rathindra Bose and suvendu adhikari

खबर शेयर करें:

Published on:

16 May 2026 07:09 am

Hindi News / World / Cuba fuel Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से जूझ रहा क्यूबा, पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एआई ने खोले अंतरिक्ष के 10,000 नए ‘दरवाजे’, संभावित ग्रहों की संख्या हुई लगभग हुई दोगुनी

AI
विदेश

चीनी दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- शी जिनपिंग ने भी कहा ईरान न्यूक्लियर स्टेट न बने

Xi Jinping And Donald Trump
विदेश

धरती से भी ज़्यादा सोना एक एस्टेरॉयड पर! 2029 तक नासा के पहुंचने की उम्मीद

Asteroid with gold
विदेश

17 लाख तस्वीरें, 6 दिन का इंतजार… फिर सूर्य के बीचों-बीच से गुजरा विमान, कैमरे में कैद हुआ ये करिश्मा

Andrew McCarthy Sun Airplane Photo
विदेश

मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर: इजरायल-लेबनान में 45 दिन के युद्धविराम पर सहमति, क्या अब थमेगी सीमा पर जंग?

Israel Lebanon Ceasefire Extension
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.