Cuba fuel Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से जूझ रहा क्यूबा, पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी

US oil blockade on Cuba: अमेरिका द्वारा तेल नाकेबंदी का असर अब क्यूबा पर साफ दिखने लगा है। एक तरफ जहां शुक्रवार को क्यूबा में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं, वहीं राजधानी में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद रहे। ऐसे हालात में देश में सख्त राशनिंग की नौबत आ गई है। क्यूबा के वित्त और मूल्य मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा था कि यह बदलाव इसलिए जरूरी है, ताकि पेट्रोल और डीजल के आयात की वास्तविक लागत को कीमतों में शामिल किया जा सके।