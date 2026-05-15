कौन हैं रथींद्र बोस? जिन्हें निर्विरोध चुना गया पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष

स्वतंत्रता भारत में यह पहली बार है जब उत्तर बंगाल के किसी विधायक को इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने रथींद्र बोस के नाम का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर तापस रॉय ने ध्वनिमत से प्रक्रिया पूरी कराई। सदन में उपस्थित सभी 207 भाजपा विधायकों ने एकजुट होकर बोस के समर्थन में मतदान किया। विपक्ष दल तृणमूल कांग्रेस ने इस पद के लिए किसी को नहीं उतारा, जिसके कारण रथींद्र बोस की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। परिणामस्वरूप, वे बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध निर्वाचित हो गए।