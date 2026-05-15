तमिलनाडु में फिर छिड़ा सनातन विवाद, विजय की पार्टी TVK के विधायक VMS मुस्तफा के बयान पर हंगामा

Sanatan Dharma controversy: तमिलनाडु विधानसभा में DMK नेता उधयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी TVK के विधायक VMS मुस्तफा के बयान ने नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। मुस्तफा ने कथित तौर पर सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, जिसके बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि उनकी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है।