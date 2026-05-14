Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति केस में नया मोड़, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के हटने पर केजरीवाल का बड़ा बयान

Arvind Kejriwal on Justice Sharma: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं से जुड़े आबकारी नीति मामले की आगे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'सत्य की जीत हुई' और 'गांधीजी के सत्याग्रह की एक बार फिर जीत हुई' है।