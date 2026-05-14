केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर! जो थे मुख्यमंत्री बने विपक्ष के लीडर, और प्रतिपक्ष नेता वी.डी. सतीशन संभालेंगे CM की कुर्सी



सीपीआई(एम) ने गुरुवार को हुई राज्य समिति की बैठक में पिनाराई विजयन को सर्वसम्मति से विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना। पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने इसकी जानकारी दी। बैठक में पार्टी महासचिव एम.ए. बेबी, ए. विजयराघवन और खुद पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। पिनाराई विजयन ने 2016 से 2026 तक लगातार दस साल केरल की सत्ता के शीर्ष पर रहे। उनके नेतृत्व में एलडीएफ सरकार ने दो कार्यकाल पूरे किए, लेकिन इस बार जनता ने सत्ता परिवर्तन का फैसला किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने बड़ी जीत दर्ज की।