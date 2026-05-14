‘छात्रों के जूते-कपड़े के लिए कड़े नियम, खुद पेपर तक नहीं बचा सकते’, उद्धव सेना का सरकार पर तंज

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि ‘ब्रेकिंग’ और ‘लीकिंग’ मौजूदा भाजपा सरकार का मूलमंत्र बन गया है। पार्टी ने कहा कि सरकार अब बड़ी परीक्षाएं भी बिना घोटाले और पेपर लीक के आयोजित नहीं कर पा रही है।