मुंबई मेट्रो-14 को मिलेगी रफ्तार! दो चरणों में बनेगा रूट, बदलापुर से कांजुरमार्ग तक क्या है प्लान

करीब 45 किमी लंबी मेट्रो-14 परियोजना के पूरा होने के बाद बदलापुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजाना के लंबे और ट्रैफिक से भरे सफर से राहत मिलने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर मुंबई के पूर्वी उपनगरों, ठाणे और नवी मुंबई को बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही, मौजूदा लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क परिवहन पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। यह परियोजना भविष्य में मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन साबित हो सकती है।