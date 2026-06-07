7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

बगैर टिकट सफर पड़ा महंगा! 430000 अनधिकृत यात्रियों से रेलवे ने वसूला 30.13 करोड़ का जुर्माना

मध्य रेल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल टिकट चेकिंग से होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल और मई में टिकट चेकिंग स्टाफ ने 4.30 लाख बिना टिकट यात्रियों को दबोचा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 07, 2026

Indian Railways

Indian Railways

मुंबई में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ मध्य रेल ने बड़ा अभियान चलाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों यानी अप्रैल और मई के दौरान मुंबई मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने 4.30 लाख से अधिक बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा और उनसे 30.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।

यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बेहद चौंकाने वाला है। तब दो महीनों में 2.75 लाख अवैध यात्रियों से 12.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस तरह रेलवे को टिकट चेकिंग से होने वाली आय में 150 प्रतिशत से अधिक और मामलों की संख्या में 56 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

मई में 2 लाख से ज्यादा यात्री पकड़े गए

मध्य रेल के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 के दौरान ही बिना टिकट यात्रा के 2.02 लाख मामले सामने आए। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 14 करोड़ रुपये वसूले गए। पिछले वर्ष मई महीने में 1.30 लाख मामलों से 5.95 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस बार आय में 135 प्रतिशत से अधिक और मामलों की संख्या में 56 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

मेल-एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में सबसे ज्यादा कार्रवाई

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर व जनरल कोचों के साथ-साथ उपनगरीय ट्रेनों के द्वितीय श्रेणी डिब्बों में लगातार चलाए गए विशेष टिकट जांच अभियान बेहद प्रभावी साबित हुए हैं।

अप्रैल से मई 2026 के दौरान इन श्रेणियों में कुल 3.04 लाख मामले पकड़े गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2.02 लाख मामले सामने आए थे। यह 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

इन मामलों से रेलवे ने 24.77 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 10.12 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। यानी आय में करीब 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मई 2026 में अकेले 1.46 लाख मामलों से 11.71 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। पिछले साल इसी महीने 97,046 मामलों से 5.09 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

एसी लोकल ट्रेनों में भी बढ़ी सख्ती

मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों में भी बिना वैध टिकट के यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने विशेष अभियान चलाया। अप्रैल से मई के दौरान एसी लोकल ट्रेनों में 25,924 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 21,081 मामले सामने आए थे। इन यात्रियों से 80.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 68.53 लाख रुपये था। इस तरह आय में 18 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

मई 2026 में एसी लोकल ट्रेनों में 13,226 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उनसे 41.31 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। पिछले वर्ष मई में 10,661 मामलों से 34.15 लाख रुपये की वसूली हुई थी।

वहीँ, रेलवे ने अन्य श्रेणियों में भी व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया। अप्रैल-मई 2026 के दौरान प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनियमित यात्रा के 23,447 मामले सामने आए, जिनसे 74.61 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया अंतर से जुड़े 58,748 मामलों में 3.61 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इसके अलावा बिना बुक किए गए सामान के 17,000 मामलों में रेलवे ने 19.45 लाख रुपये का जुर्माना वसूला।

Monsoon Update: केरल में देरी, पर महाराष्ट्र में तय समय पर पहुंचा मानसून, अब सुस्त होगी रफ्तार!

ये भी पढ़ें
Monsoon 2026 Arrival update

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 04:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बगैर टिकट सफर पड़ा महंगा! 430000 अनधिकृत यात्रियों से रेलवे ने वसूला 30.13 करोड़ का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आइस बाथ में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की मौजूदगी ने बढ़ाई चर्चा, Video वायरल

Mahieka Sharma and Hardik Pandya
मनोरंजन

शाहरुख-सलमान और प्रभास को पछाड़, अल्लू अर्जुन बने सबसे महंगे एक्टर, एक फिल्म से कमाए 300 करोड़ रुपये

Highest Paid Indian Actor Allu Arjun
टॉलीवुड

महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर नित्या मेनन ने कही ये बात, ये समस्या सिर्फ साउथ सिनेमा की नहीं!

नित्या मेनन
टॉलीवुड

मुंबई के म्यूजिक कॉन्सर्ट में हुई 28 साल के लॉ स्टूडेंट की मौत, महिला भी हॉस्पिटल में भर्ती

Mumbai Concert Death
मुंबई

‘90% एक्टर्स अकेले हैं,मेंटल हेल्थ बिगड़ती है!’ सलमान खान के लेट-नाइट पोस्ट का जिक्र कर अब वरुण धवन ने कही ये बात

Varun Dhawan and Salman Khan
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.