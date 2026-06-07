बगैर टिकट सफर पड़ा महंगा! 430000 अनधिकृत यात्रियों से रेलवे ने वसूला 30.13 करोड़ का जुर्माना

मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों में भी बिना वैध टिकट के यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने विशेष अभियान चलाया। अप्रैल से मई के दौरान एसी लोकल ट्रेनों में 25,924 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 21,081 मामले सामने आए थे। इन यात्रियों से 80.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 68.53 लाख रुपये था। इस तरह आय में 18 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई।