Monsoon Update: केरल में देरी, पर महाराष्ट्र में तय समय पर पहुंचा मानसून, अब सुस्त होगी रफ्तार!

हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि राज्य के अंदरूनी क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार सुस्त रह सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा फिलहाल सक्रिय नहीं है। यही शाखा आमतौर पर मानसून को राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में मानसून की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है।