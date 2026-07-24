संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के तरीके पर उठाए सवाल, मोदी सरकार से मांगा जवाब

Sanjay Raut on Sonam Wangchuk Hunger Strike End: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन समाप्त करने के तरीके पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अनशन जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और आम जनता की मौजूदगी में समाप्त होना चाहिए था। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया, लेकिन इस प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया।