कॉकरोच जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच वार्ता पर सस्पेंस, CJP फिर बोली- ‘पहले इस्तीफा, फिर वार्ता’

Government-CJP Talks: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी है। CJP ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उसका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच, CJP के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट ने मोदी सरकार के साथ आज दोपहर 12ः30 बजे होने वाली संभावित वार्ता को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है।