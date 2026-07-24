NEET Paper Leak 2024 में CBI की क्लीन चिट पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल, बोले- छात्रों का मोदी सरकार पर भरोसा नहीं

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'देर रात जारी एक वीडियो संदेश में बेहद परेशान और हताश दिख रहे 'प्रधानमंत्री' ने आखिरकार लगभग दो महीने की चुप्पी तोड़ते हुए पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। याद रखिए कि मोदी सरकार लंबे समय तक यह दावा करती रही कि NEET-UG 2026 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था। शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर 'लीक' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और शिक्षा मंत्रालय ने संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने भी आधिकारिक तौर पर कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पिछले दो महीनों में जनता के भारी आक्रोश के बाद ही प्रधानमंत्री को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन यही वजह है कि छात्रों का मोदी सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। सरकार ने लगातार छात्रों के हितों से अधिक अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी।'