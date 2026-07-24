मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश का अनुमान, IMD ने कहा- गुजरात, J&K और UP के लोग बरते सावधानी

मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान समेत 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को एमपी के श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, आलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है।