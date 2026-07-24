दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर-मंतर पर जाने से किया मना तो भड़क गईं पूजा भट्ट, बोलीं- आवाज दबानी नहीं है

Pooja Bhatt On Delhi University Advisory: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की ओर से जारी एक एडवाइजरी ने नई बहस छेड़ दी है। विश्वविद्यालय ने छात्रों और शिक्षकों से जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से दूर रहने की अपील की है। इस एडवाइजरी के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद अभिनेत्री और फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का काम छात्रों की आवाज दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार देना है।