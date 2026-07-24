‘इससे अच्छा तो मेरा डॉग आ जाता’, पति गौरव खन्ना की इज्जत की आकांक्षा चमोला ने फिर उड़ाई धज्जियां, Lock Upp में बवाल!

बातचीत के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके लिए शो में परिवार का कोई सदस्य आता तो वह ज्यादा सुकून देने वाला होता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके अलग रह रहे पति की जगह अगर उनका पालतू कुत्ता भी आ जाता, तो वह उससे ज्यादा खुश होतीं। यह सुनकर वहां मौजूद कंटेस्टेंट्स हंस पड़े, लेकिन आकांक्षा के शब्दों में उनके रिश्ते की कड़वाहट भी साफ झलक रही थी।