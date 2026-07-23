आजादी-आजादी के नारों पर आशीष चंचलानी का फूटा गुस्सा, बोले- भगवान के लिए एंटी-हिंदू, एंटी-नेशनल नारे ना लगाओ

Ashish Chanchlani On CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फिल्म और डिजिटल जगत तक लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई कलाकार, कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। अब देश के लोकप्रिय यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी एक वीडियो साझा कर आंदोलन और उसमें शामिल युवाओं को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रदर्शन के मूल उद्देश्य पर टिके रहने की सलाह देते हुए किसी भी तरह के भड़काऊ या विवादित नारों से दूरी बनाने की अपील की।