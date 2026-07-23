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आजादी-आजादी के नारों पर आशीष चंचलानी का फूटा गुस्सा, बोले- भगवान के लिए एंटी-हिंदू, एंटी-नेशनल नारे ना लगाओ

Ashish Chanchlani On CJP Protest: यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने हाल ही में सीजेपी प्रदर्शन में चल रहे नारों पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने अपील की है कि भटकाऊ नारों से बचा जाएं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 23, 2026

Ashish Chanchlani On CJP Protest

Ashish Chanchlani On CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फिल्म और डिजिटल जगत तक लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई कलाकार, कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। अब देश के लोकप्रिय यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी एक वीडियो साझा कर आंदोलन और उसमें शामिल युवाओं को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रदर्शन के मूल उद्देश्य पर टिके रहने की सलाह देते हुए किसी भी तरह के भड़काऊ या विवादित नारों से दूरी बनाने की अपील की।

रफ्तार की बात का किया समर्थन

आशीष चंचलानी ने अपने वीडियो में सबसे पहले रैपर रफ्तार की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों को आंदोलन के असली मुद्दे पर फोकस करने की सलाह दी थी। आशीष ने कहा कि किसी भी जनआंदोलन की ताकत उसके उद्देश्य में होती है। अगर प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो मूल मांगों से ध्यान भटका दें, तो उसका नुकसान पूरे आंदोलन को उठाना पड़ सकता है।

'गुस्से में रास्ता मत बदलना'

यूट्यूबर ने कहा कि आंदोलन के दौरान भावनाएं उफान पर होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में संयम सबसे बड़ी ताकत बनता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि यदि वे किसी मुद्दे या किसी पदाधिकारी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी मुद्दे पर डटे रहें। उनके अनुसार, विरोध का स्वर शांतिपूर्ण रहेगा तो उसकी विश्वसनीयता भी बनी रहेगी और लोगों का समर्थन भी मिलता रहेगा।

हिंसा और उकसावे से बचने की अपील

आशीष चंचलानी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि कई बार प्रदर्शन के दौरान ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिनसे भीड़ उग्र हो जाए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि किसी भी उकसावे में आने के बजाय धैर्य बनाए रखें। उनका कहना था कि यदि आंदोलन का चरित्र शांतिपूर्ण रहेगा तो उसकी नैतिक ताकत कहीं अधिक मजबूत होगी।

विवादित नारों पर जताई आपत्ति

वीडियो में आशीष ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रदर्शन के दौरान कोई व्यक्ति ऐसे नारे लगाता है जो देश या किसी समुदाय के खिलाफ हों, तो आंदोलन में शामिल लोगों को स्वयं उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पूरे आंदोलन की छवि खराब करते हैं और असली मुद्दे को पीछे धकेल देते हैं। उनके मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल लोगों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे तत्वों को समर्थन न दें और स्पष्ट संदेश दें कि इस तरह की गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आशीष चंचलानी का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने उनके शांतिपूर्ण विरोध और संयम की अपील का समर्थन किया, जबकि कुछ यूजर्स ने उनके बयान पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। फिलहाल जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर लगातार बहस जारी है और देशभर के कई चर्चित चेहरे इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय साझा कर रहे हैं।

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Updated on:

23 Jul 2026 06:27 pm

Published on:

23 Jul 2026 06:27 pm

Hindi News / Entertainment / आजादी-आजादी के नारों पर आशीष चंचलानी का फूटा गुस्सा, बोले- भगवान के लिए एंटी-हिंदू, एंटी-नेशनल नारे ना लगाओ

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