भारतीय छात्रों के सपोर्ट में पहली बार बोले हॉलीवुड स्टार John Cusack, साझा किया पोस्ट

भारत के किसी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर जॉन क्यूसैक की ये पहली प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के दौरान भी उन्होंने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किए थे। उस समय उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। इधर, दिल्ली में CJP के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और NEET परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बता दें, आंदोलन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च भी निकाला गया, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आईं।