CJP Jantar Mantar Protest पर चुप रहने वाले सितारों पर नसीरुद्दीन शाह ने बोला हमला, कहा- मुंह में हड्डी दबाए डॉग भौंक नहीं सकता

Naseeruddin Shah Slams Bollywood Celebrities: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को अब फिल्म जगत से भी लगातार समर्थन मिल रहा है। कई कलाकार खुलकर छात्रों के पक्ष में अपनी बात रख चुके हैं। इसी बीच दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन फिल्मी हस्तियों पर सवाल उठाए हैं, जो अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके बयान ने सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक नई बहस छेड़ दी है।