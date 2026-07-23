CJP Jantar Mantar Protest: आलिया भट्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का किया समर्थन, बोलीं- ‘उनका साहस हम सभी के लिए आईना है’

Alia Bhatt NEET Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को अब बॉलीवुड से लगातार समर्थन मिल रहा है। सलमान खान के बाद अब अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने उनका दिल कई बार तोड़ा, लेकिन छात्रों के हौसले ने उन्हें उम्मीद भी दी है। आलिया का कहना है कि इन युवाओं की आवाज सिर्फ उनके अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है।