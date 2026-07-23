CJP Jantar Mantar Protest: आलिया भट्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का किया समर्थन, बोलीं- ‘उनका साहस हम सभी के लिए आईना है’

आलिया भट्ट ने छात्रों को किया सपोर्ट (फोटो सोर्स- ANI)
Alia Bhatt NEET Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को अब बॉलीवुड से लगातार समर्थन मिल रहा है। सलमान खान के बाद अब अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने उनका दिल कई बार तोड़ा, लेकिन छात्रों के हौसले ने उन्हें उम्मीद भी दी है। आलिया का कहना है कि इन युवाओं की आवाज सिर्फ उनके अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है।
दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन अब सिर्फ राजनीतिक या शैक्षणिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसने देशभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई फिल्मी हस्तियां भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रही हैं। इसी कड़ी में अब आलिया भट्ट ने भी छात्रों के संघर्ष को लेकर भावुक संदेश साझा किया है।
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनके मुताबिक, जब वह छात्रों को अपने अधिकारों और भविष्य के लिए डटकर खड़ा देखती हैं, तो उन्हें उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हर प्रदर्शनकारी छात्र के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके परिवार के सपने, वर्षों की मेहनत और अनगिनत त्याग जुड़े होते हैं।
अभिनेत्री ने कहा कि ये युवा सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उन लाखों विद्यार्थियों के लिए भी खड़े हैं जो आने वाले वर्षों में इसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। उनके अनुसार, छात्रों का यह साहस और धैर्य समाज के लिए एक आईने की तरह है, जो हर किसी से यह सवाल पूछता है कि क्या हम वास्तव में देश के भविष्य की आवाज सुन रहे हैं।
आलिया भट्ट ने अपने संदेश में यह भी कहा कि देश का कल इन्हीं युवाओं के हाथों में है। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनना और उनकी चिंताओं को समझना जरूरी है। उन्होंने छात्रों के समर्थन में कहा कि भविष्य उन्हीं का है और समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।
उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कई यूजर्स ने आलिया के समर्थन का स्वागत किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग राय भी जाहिर की।
छात्र आंदोलन को लेकर बीते कुछ दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। इससे पहले सलमान खान समेत कई अन्य कलाकार भी छात्रों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। लगातार बढ़ते इस समर्थन से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा मिल रही है।
फिलहाल दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन के अगले चरण पर टिकी हुई हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और अन्य सार्वजनिक हस्तियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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