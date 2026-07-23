CJP Jantar Mantar Protest: ‘शर्म आनी चाहिए’, छात्रों के आंदोलन के सवाल पर भड़के सोनू निगम, लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान रिपोर्टर्स ने सोनू निगम से NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के जारी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया मांगी। हालांकि गायक ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर बात करने नहीं आए हैं। जब पत्रकारों ने दोबारा सवाल पूछे तो सोनू थोड़ा असहज दिखाई दिए और बातचीत खत्म करने के अंदाज में कहा, "अब हो गया, बस।" यही छोटा-सा वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।