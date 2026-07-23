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CJP Jantar Mantar Protest: ‘शर्म आनी चाहिए’, छात्रों के आंदोलन के सवाल पर भड़के सोनू निगम, लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

Sonu Nigam On CJP Students Protest: देशभर में कथित NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से लेकर फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां अपनी राय रख चुकी हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 23, 2026

CJP Jantar-Mantar Protest

सोनू निगम ने छात्रों के सवाल को किया इग्नोर (सोर्स- Twitter/@Amockx2022)

CJP Jantar-Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर अब बॉलीवुड के सितारे भी आगे आ रहे हैं। कई हस्तियों ने अब इस मामले पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच मशहूर गायक सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंटरनेट पर उनके समर्थन और विरोध में बहस छिड़ गई। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

सोनू निगम ने सवाल सुनते ही किया मना

हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान रिपोर्टर्स ने सोनू निगम से NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के जारी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया मांगी। हालांकि गायक ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर बात करने नहीं आए हैं। जब पत्रकारों ने दोबारा सवाल पूछे तो सोनू थोड़ा असहज दिखाई दिए और बातचीत खत्म करने के अंदाज में कहा, "अब हो गया, बस।" यही छोटा-सा वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होते ही बंट गए सोशल मीडिया यूजर्स

सोनू निगम की चुप्पी पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया। कुछ लोगों ने कहा कि जब देशभर के छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं, तब लोकप्रिय हस्तियों को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। कई यूजर्स ने उनकी चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि समाज से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर मौन रहना सही संदेश नहीं देता।

वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने सोनू निगम का बचाव किया। उनका कहना था कि किसी भी कलाकार को हर राजनीतिक या सामाजिक विवाद पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि पहले भी सार्वजनिक बयानों की वजह से सोनू निगम विवादों का सामना कर चुके हैं, इसलिए संभव है कि उन्होंने इस बार सावधानी बरतना उचित समझा हो।

अब तक सोशल मीडिया पर भी नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद भी सोनू निगम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर NEET आंदोलन को लेकर कोई बयान साझा नहीं किया है। यही वजह है कि उनके रुख को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। कई लोग इसे उनकी निजी पसंद बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक जिम्मेदार सार्वजनिक हस्ती की चुप्पी के रूप में देख रहे हैं।

कई सितारे खुलकर छात्रों के समर्थन में आए

जहां सोनू निगम ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, वहीं फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां खुलकर छात्रों के समर्थन में सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कई कलाकारों ने छात्रों के प्रति एकजुटता जताई है। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित 'चलो संसद' मार्च में भी कुछ फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद यह आंदोलन और अधिक चर्चा में आ गया।

देशभर में जारी है आंदोलन

कथित NEET परीक्षा अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब कई राज्यों तक फैल चुका है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मशहूर हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोनू निगम की चुप्पी ने भी इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय रखनी चाहिए या नहीं।

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Updated on:

23 Jul 2026 11:11 am

Published on:

23 Jul 2026 11:09 am

Hindi News / Entertainment / CJP Jantar Mantar Protest: ‘शर्म आनी चाहिए’, छात्रों के आंदोलन के सवाल पर भड़के सोनू निगम, लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

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