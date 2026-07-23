विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ हुई रिलीज, थिएटर में नाचे लोग, बजी सीटी और तालियां, आतिशबाजी से बदला माहौल

Jana Nayagan Release: करीब 6 महीने से जिस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की बहुप्रतीक्षित और आखिरी फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सेंसर सर्टिफिकेट के पचड़े और कई विवादों से गुजरने के बाद जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर पहुंची, तो फैंस का उत्साह देखने लायक था। विजय के फैंस उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और थिएटर का माहौल बदल गया। सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल बदल गया। वहीं, आज यानी 23 जुलाई का दिन तमिलनाडु में किसी बड़े त्योहार की तरह मनाया जा रहा है और हर कोई जश्न में डूबा हुआ है।