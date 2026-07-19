सचना नमिदास हुईं भावुक ( फोटो सोर्स- Instagram/sachanaofficial)
Sachana Namidass National Award: तमिल सिनेमा की चर्चित फिल्म 'महाराजा' ने रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी थी। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप स्टारर इस फिल्म ने न सिर्फ शानदार कमाई की, बल्कि अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है।
फिल्म में विजय सेतुपति की बेटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सचना नमिदास ने अपने करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह सम्मान मिलने के बाद उनका भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सचना नमिदास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। खास बात यह है कि यह उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक है और पहली ही बड़ी उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। पुरस्कार की घोषणा होते ही सचाना अपने आंसू नहीं रोक सकीं। परिवार और करीबी लोगों ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी, जबकि अभिनेत्री खुशी से भावुक होकर रो पड़ीं।
इस खास पल का वीडियो साझा करते हुए सचाना ने लिखा कि बचपन में बड़े सपने देखने वाली एक छोटी-सी लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली फिल्म ही उसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिला देगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए भगवान और सभी शुभचिंतकों का आभार जताया।
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद सचाना ने एक लंबा भावुक नोट भी साझा किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और इससे उन्हें आगे भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
उन्होंने फिल्म के निर्देशक नितिलन सामीनाथन का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर उन्होंने उन पर भरोसा नहीं जताया होता तो यह सफर संभव नहीं हो पाता। सचाना ने विजय सेतुपति का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव रहा।
सचाना ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार को अपने पूरे परिवार के नाम किया। उन्होंने कहा कि माता-पिता के प्यार, त्याग और दुआओं ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने अपनी जुड़वां बहन का भी विशेष जिक्र किया और बताया कि कठिन से कठिन समय में भी उनकी बहन हमेशा उनके साथ खड़ी रही। सचाना के अनुसार यह पुरस्कार जितना उनका है, उतना ही उनके परिवार और बहन का भी है।
नितिलन सामीनाथन के निर्देशन में बनी 'महाराजा' साल 2024 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रही। फिल्म में विजय सेतुपति ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था, जो एक मामूली दिखने वाली शिकायत के पीछे छिपे बड़े सच का पर्दाफाश करता है। अनुराग कश्यप ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई, जबकि सचाना ने उनकी बेटी 'ज्योति' का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।
करीब 199 करोड़ रुपये की वैश्विक कमाई करने वाली इस फिल्म को समीक्षकों ने भी खूब सराहा। राष्ट्रीय पुरस्कारों में फिल्म को एक और सम्मान सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन के लिए भी मिला। ऐसे में 'महाराजा' की सफलता अब बॉक्स ऑफिस से आगे बढ़कर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान तक पहुंच चुकी है।
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