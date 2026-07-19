72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सचना नमिदास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। खास बात यह है कि यह उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक है और पहली ही बड़ी उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। पुरस्कार की घोषणा होते ही सचाना अपने आंसू नहीं रोक सकीं। परिवार और करीबी लोगों ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी, जबकि अभिनेत्री खुशी से भावुक होकर रो पड़ीं।