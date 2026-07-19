वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि सार्वजनिक हस्तियों को देश के चर्चित मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर किसी विषय की पूरी जानकारी न हो तो बिना तथ्य के बयान देने से बेहतर है कि चुप रहा जाए।