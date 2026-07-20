Anurag Dobhal property dispute legal battle victory: यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई नया वीडियो या व्लॉग नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी विवाद है। अनुराग ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और बताया कि आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी वापस मिलने जा रही है। इस दौरान उन्होंने सुसाइड अटेप्ट के बाद कानूनी लड़ाई, मानसिक तनाव और अपने फैंस के सपोर्ट का भी जिक्र किया। उनके फैंस के बीच भी खुशी की लहर दौड़ गई।