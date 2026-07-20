20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मनोरंजन

‘सोनम बाजवा समझकर जंतर-मंतर पहुंच गया’, शख्स ने CJP Protest पर ली चुटकी, बोला- कौन हैं सोनम वांगचुक, वीडियो वायरल

CJP Protest Latest News: संसद भवन के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सीजेपी पर एक शख्स चुटकी लेता हुआ नजर आया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 20, 2026

CJP Protest Latest News

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर शख्स ने बोला हमला (सोर्स- Instagram/@ indianewscore)

CJP Protest Latest News: सोमवार को दिन भर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच दिल्ली पुलिस और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। सीजेपी का दावा था कि दिल्ली पुलिस की ओर से मारपीट की गई। कई महिलाओं के बाल खिंचे गए। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उनकी बातचीत जेपी नड्डा से हुई है और उन्होंने अपनी मांगें लिखित में दी हैं।

इसके अलावा सीजेपी के प्रवक्ता ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की भी बात कही है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स सीजेपी के प्रोटेस्ट का मजाक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

सीजेपी के प्रोटेस्ट पर शख्स ने ली चुटकी

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स सोनम वांगचुक और सीजेपी पर तंज भरे अंदाज में हमला बोल रहा है। शख्स ने कहा कि वो सोनम वांगचुक को अभिनेत्री सोनम बाजवा समझकर दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच गए थे। इसके बाद रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है क्या।

इस सवाल का जवाब देते हुए शख्स ने कहा कि उन्हें नहीं पता कौन सीजेपी है और कौन सोनम वांगचुक है। हालांकि शख्स सीजेपी के प्रदर्शन का विरोधी था और सीधे तौर पर चुटकी ले रहा था। लेकिन उसका ये बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

सीजेरी के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बयान

वहीं सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच तमाम हस्तियों ने भी अपनी राय दी। मीडिया से बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि किसी को परेशान करके या विवाद में घसीटकर आखिर क्या हासिल होगा। उनका मानना है कि समाज और देश के लिए सकारात्मक काम करने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि सरकार समय आने पर उचित निर्णय लेगी।

क्या है पूरा मामला?

मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित नीट परीक्षा अनियमितताओं को लेकर अपनी मांगें उठाईं। इसी दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें भी देखने को मिलीं। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई और संसद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

इसी घटनाक्रम के बीच हेमा मालिनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने विरोध के बजाय बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 06:18 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:18 pm

Hindi News / Entertainment / ‘सोनम बाजवा समझकर जंतर-मंतर पहुंच गया’, शख्स ने CJP Protest पर ली चुटकी, बोला- कौन हैं सोनम वांगचुक, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

करण जौहर की ऑफिस लोकेशन पर फराह खान का फनी कमेंट वायरल, बोली-‘जुहू नहीं, कुछ और है!’

फराह खान और करण जौहर (instagram:farahkhankunder and karanjohar)
मनोरंजन

धर्मेंद्र के बाद टूटा परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- ‘ईशा और अहाना अब भी उबरने की कोशिश कर रही हैं’

Hema Malini remembering Dharmendra
बॉलीवुड

‘हाथ में संविधान, संसद तक मार्च’, CJP के प्रदर्शन में उतरे प्रकाश राज, वायरल हुआ VIDEO

Prakash Raj
मनोरंजन

‘प्रदर्शन से आखिर क्या मिलेगा?’ संसद के बाहर विरोध पर बोलीं हेमा मालिनी, सरकार के रुख पर भी दिया बड़ा बयान

Hema Malini On CJP Protest
मनोरंजन

‘गेम था, दुश्मनी नहीं!’ धीरज धूपर के बचाव में उतरीं पत्नी विन्नी अरोड़ा, योगेश के एलिमिनेशन पर तोड़ी चुप्पी

Lock Upp 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.