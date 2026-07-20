‘सोनम बाजवा समझकर जंतर-मंतर पहुंच गया’, शख्स ने CJP Protest पर ली चुटकी, बोला- कौन हैं सोनम वांगचुक, वीडियो वायरल

CJP Protest Latest News: सोमवार को दिन भर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच दिल्ली पुलिस और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। सीजेपी का दावा था कि दिल्ली पुलिस की ओर से मारपीट की गई। कई महिलाओं के बाल खिंचे गए। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उनकी बातचीत जेपी नड्डा से हुई है और उन्होंने अपनी मांगें लिखित में दी हैं।