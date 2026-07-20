करण जौहर की ऑफिस लोकेशन पर फराह खान का फनी कमेंट वायरल, बोली-‘जुहू नहीं, कुछ और है!’

फराह ने हंसते हुए कहा कि ये वही वाला जुहू नहीं है, जैसा करण जौहर अपने ऑफिस के बारे में बताते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "करण जौहर का ऑफिस अंधेरी में लोखंडवाला के पास है, लेकिन वो उसे अपर जुहू कहते हैं। ये अपर जुहू नहीं, असली जुहू है।" दरअसल, फराह के इस कमेंट्स पर सेट पर मौजूद लोग भी हंस पड़े और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।