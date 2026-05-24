डेविड धवन के रिटायरमेंट पर करण जौहर हुए इमोशनल, बोले- ‘वो हमेशा नंबर 1 रहेंगे’

डेविड धवन और करण जौहर(फोटो सोर्स: x के @BeingSohail/@Bollyhungama अकाउंट)
Karan Johar has emotional reaction to David Dhawan: बॉलीवुड के 'किंग ऑफ कॉमेडी' डेविड धवन ने एलान किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म होगी। बता दें, 74 साल के डेविड धवन ने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन से रिटायरमेंट का फैसला किया है। इस खबर ने फिल्ममेकर करण जौहर को इमोशनल कर दिया जिन्होंने डेविड धवन के सम्मान में एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा।
करण जौहर ने डेविड धवन के बारे में लिखा कि वो बॉलीवुड की एक ऐसी संस्था हैं जिनसे अनगिनत फिल्ममेकर्स ने प्रेरणा ली है। साथ ही, उन्होंने कहा कि पूरी बिरादरी डेविड को प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है और उनका जश्न मनाती है, इसमें कोई शक नहीं। बता दें, करण ने डेविड और उनके बेटे वरुण की इस गर्मियों की फिल्म के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, "डेविड धवन हमेशा नंबर 1 आदमी रहे हैं।"
डेविड धवन का बॉलीवुड में 43 साल से भी लंबा सफर रहा है। उन्होंने 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'हसीना मान जाएगी', 'मुझसे शादी करोगी', 'बड़े मियां छोटे मियां' और 'पार्टनर' जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्में दीं। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर जैसे दिग्गज उनके साथ काम कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, 6 साल के अंतराल के बाद डेविड धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' से निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। ये वरुण और डेविड की चौथी जोड़ी है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी लीड एक्ट्रेस में हैं। 5 जून को ये सिनेमाघरों में आएगी। साथ ही, डेविड धवन का ये आखिरी सफर एक युग के अंत की ओर इशारा है, लेकिन उनकी विरासत और उनकी हंसाने की कला हमेशा जिंदा रहेगी।
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