डेविड धवन के रिटायरमेंट पर करण जौहर हुए इमोशनल, बोले- ‘वो हमेशा नंबर 1 रहेंगे’

इतना ही नहीं, 6 साल के अंतराल के बाद डेविड धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' से निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। ये वरुण और डेविड की चौथी जोड़ी है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी लीड एक्ट्रेस में हैं। 5 जून को ये सिनेमाघरों में आएगी। साथ ही, डेविड धवन का ये आखिरी सफर एक युग के अंत की ओर इशारा है, लेकिन उनकी विरासत और उनकी हंसाने की कला हमेशा जिंदा रहेगी।