‘आज मेरी दुनिया खामोश हो गई’…मां के निधन के बाद भावुक कर गया मनीष पॉल का पोस्ट, सितारों ने बांधा ढांढस

Maniesh Paul Mother Death News: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर होस्ट और अभिनेता मनीष पॉल के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी खुद अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर दी। अपने शब्दों में उन्होंने मां को अपनी पहली दुनिया, सबसे बड़ा सहारा और सबसे मजबूत इंसान बताया। पोस्ट सामने आते ही फिल्म और टीवी जगत के कई सितारों ने उन्हें सांत्वना दी और इस मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने की दुआ की।