मुंबई की बारिश छोड़ Beach Vacation पर पहुंचे सैफ-करीना, एक्ट्रेस ने पति को बताया ‘Hot Husband’

जानकारी के लिए बता दें कि सैफ अली खान हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'कर्तव्य' में पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आये थे आए थे। इस फिल्म में रासिका दुगल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और सौरभ द्विवेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। सैफ अली खान की आने वाली फिल्मों में 'हैवान' है, जो मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी अडैप्टेशन है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार भी हैं। इसके साथ ही एक्टर राहुल ढोलकिया की आने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज 'हम हिंदुस्तानी' में भी एक दमदार रोल में दिखाई देंगे।