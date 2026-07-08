मुंबई की बारिश छोड़ Beach Vacation पर पहुंचे सैफ-करीना, एक्ट्रेस ने पति को बताया ‘Hot Husband’

सैफ अली खान की तस्वीरों पर फिदा हुईं करीना कपूर। (फोटो सोर्स: kareenakapoorkhan)
Kareena Kapoor Hot Husband: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर मुंबई की भारी बारिश से दूर अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपनी छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज के कैप्शन में 55 साल के पति की तारीफ करते हुए लिखा 'माई हॉट हसबैंड'। करीना की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भी उनके 'हॉट हसबैंड' वाली बात को पूरी तरह से सपोर्ट किया।
करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सैफ की कई फोटोज पोस्ट कीं। बता दें कि 'बॉन्ड' स्टाइल वाली इन फोटोज में एक्टर सिर्फ ऑरेंज रंग के ट्रंक्स पहने बीच से बाहर आते दिख रहे हैं, उनके बाल पीछे की ओर सेट हैं और हाथ में स्नोर्कल मास्क है। फोटोज पोस्ट करते हुए करीना ने लिखा, "गर्मियां अच्छी चल रही है।" और अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि सैफ कैसे दिख रहे थे, तो उन्होंने आगे लिखा, "#HotHusband।"
कई फैंस भी उनके इस कमेंट पर हामी भरते हुए दिखे और सैफ के लिए हार्ट और फायर इमोजी पोस्ट किए। वहीं, कुछ फैंस ने उनसे एक्ट्रेस से अपनी फोटोज भी पोस्ट करने के लिए कहा, जैसे "अपनी वेकेशन की तस्वीरें भी पोस्ट करें" और "अपनी (कैमरा इमोजी) भी अपलोड करें, लव।" एक ने तो यह भी पूछा, "डैडी स्नोर्कलिंग कर रहे हैं, मम्मी डैडी की फोटो खींच रही हैं… बच्चे कहां हैं?"
जबकि रिया कपूर ने कमेंट किया, "आप लोगों की याद आ रही है।" एक ने 2004 की सुनामी के दौरान सैफ द्वारा प्रीति जिंटा को सुनाए गए एक पुराने मजाक का जिक्र करते हुए लिखा, "अरे सैफ!! पानी के नीचे हो क्या?" गौर करें तो करीना कपूर खान अक्सर सोशल मीडिया पर सैफ की तारीफ करती रहती हैं। 2024 में भी करीना ने भी छुट्टियों की कुछ फोटोज शेयर की थीं जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी फोटोज में फोटो बॉम्बर (सैफ) ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि सैफ अली खान हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'कर्तव्य' में पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आये थे आए थे। इस फिल्म में रासिका दुगल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और सौरभ द्विवेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। सैफ अली खान की आने वाली फिल्मों में 'हैवान' है, जो मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी अडैप्टेशन है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार भी हैं। इसके साथ ही एक्टर राहुल ढोलकिया की आने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज 'हम हिंदुस्तानी' में भी एक दमदार रोल में दिखाई देंगे।
और अगर बात करें करीना कपूर की तो वो भी 2024 में 'क्रू' और 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं। जल्द ही वो मेघना गुलजार की थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में काम करेंगी जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन उनके को-स्टार होंगे।
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