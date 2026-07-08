सिया की चेतन के साथ सीक्रेट शादी के दावे पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- जेल से बचने के लिए रूढ़िवादी जिंदगी जियो

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए दावे और खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। ये पोस्ट उस समय सामने आया है, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हत्या के आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर वारदात से पहले गुपचुप शादी कर ली थी। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं की है।