‘घूंघट करना हमारी सभ्यता में नहीं’, गायिका जया किशोरी के बयान पर छिड़ी बहस, बोलीं- मंदिरों में देवियां घूंघट में नहीं होतीं

रणवीर अल्लाहबादिया के साथा के दौरान जया किशोरी ने कहा, 'अगर आप कहें कि यही मेरा देश है, यही मेरी संस्कृति है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा नहीं है। ये आप पर थोपा गया। इसे किसी कारण से लाया गया। उदाहरण के लिए घूंघट प्रथा। यह हमारी नहीं थी। अगर होती तो हमारे सभी मंदिरों में हमारी देवियां घूंघट में होतीं। ऐसा क्यों नहीं है? किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई प्रतिमा या नक्काशी ऐसी नहीं मिलेगी। आप मुझे दिखाइए कि कहीं मां का चेहरा घूंघट में है। कहीं भी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है।'