Lock Upp में सुनीता आहूजा का गोविंदा वाला गेमप्लान? खेल रही Sympathy Card? लोगों ने उठाए सवाल

Sunita Ahuja In LockUpp: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहले ही दिन से सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं। शो में उनकी बेबाक बातें, परिवार को लेकर खुलासे और भावुक अंदाज लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि अब उनके बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स का मानना है कि सुनीता बार-बार परिवार का जिक्र कर दर्शकों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ एक मां और पत्नी की भावनाएं हैं।