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Lock Upp में सुनीता आहूजा का गोविंदा वाला गेमप्लान? खेल रही Sympathy Card? लोगों ने उठाए सवाल

Sunita Ahuja In LockUpp: लॉकअप में सुनीता आहूजा के गेमप्लान को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। उनके अब तक गोविंदा को लेकर की हुईं बातें लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि उनका बेचारा बनने का कही ये गेमप्लान तो नहीं है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 08, 2026

Sunita Ahuja In LockUpp

Sunita Ahuja In LockUpp (सोर्स- @netflix)

Sunita Ahuja In LockUpp: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहले ही दिन से सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं। शो में उनकी बेबाक बातें, परिवार को लेकर खुलासे और भावुक अंदाज लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि अब उनके बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स का मानना है कि सुनीता बार-बार परिवार का जिक्र कर दर्शकों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ एक मां और पत्नी की भावनाएं हैं।

गोविंदा और बच्चों को लेकर कई बार बात कर चुकीं सुनीता

शो के शुरुआती एपिसोड से ही सुनीता कई बार यह कह चुकी हैं कि उन्हें अपने पति गोविंदा, बच्चों और परिवार की बहुत याद आ रही है। कई मौकों पर उन्होंने घर वापस जाने की इच्छा भी जताई। उनके इन बयानों ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन हालिया एपिसोड के बाद इस पर नई चर्चा शुरू हो गई।

हाल ही में हुए एक टास्क के दौरान अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने सुनीता आहूजा को एलिमिनेशन से बचा लिया। हालांकि सुनीता ने इस फैसले को सकारात्मक तरीके से लेने के बजाय कहा कि उन्हें लगता है शिल्पा ने जानबूझकर उन्हें सेव किया ताकि आगे चलकर उनसे टकराव हो सके। सुनीता का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर सुनीता के गेम प्लान पर उठे सवाल

इसके बाद एक्स और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शकों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कुछ यूजर्स का कहना है कि सुनीता लगातार खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि बार-बार परिवार को याद करने और भावुक बातें करने की रणनीति दर्शकों की सहानुभूति पाने का हिस्सा हो सकती है। हालांकि यह केवल सोशल मीडिया पर सामने आ रही प्रतिक्रियाएं हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती।

गोविंदा को लेकर सुनीता के बयान

दूसरी ओर, शो के दौरान सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा को लेकर कई चौंकाने वाले बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोविंदा के जीवन में कई अफेयर्स भी रहे हों, तब भी वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि गोविंदा ने उन्हें इस रियलिटी शो में आने से मना किया था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से शो में हिस्सा लेने का फैसला किया।

सुनीता ने अपने परिवार को लेकर भी साफ मैसेज भी दिया। उनका कहना था कि अगर कोई उनके परिवार के खिलाफ कुछ कहेगा तो वह चुप नहीं बैठेंगी और उसका जवाब जरूर देंगी। इसी वजह से शो में उनके तेवर भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

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Updated on:

08 Jul 2026 09:22 am

Published on:

08 Jul 2026 09:22 am

Hindi News / Entertainment / Lock Upp में सुनीता आहूजा का गोविंदा वाला गेमप्लान? खेल रही Sympathy Card? लोगों ने उठाए सवाल

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