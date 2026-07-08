‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म के मुरीद हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया में किया जिक्र, करण जौहर ने अब कहा शुक्रिया

गौरतलब है कि ‘कुछ कुछ होता है’ करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी और इसे आज भी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की तिकड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सलमान खान ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी, जबकि सना सईद ने अंजलि के बचपन का किरदार निभाकर खास पहचान बनाई थी।