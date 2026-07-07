सौतेले बेटों सनी-बॉबी देओल के साथ रिश्ते पर Hema Malini ने किया खुलासा, धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर पर भी की बात

Hema Malini On Sunny-Bobby Deol: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने एक बार फिर देओल परिवार को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ परिवार के जुड़ाव और फैमिली वैल्यूज़ पर अपनी राय साझा की। बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने साफ कहा कि उनका पूरा परिवार हमेशा एकजुट रहता है, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते।