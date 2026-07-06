‘खालिस्तान का नहीं, सच का समर्थन करती है फिल्म’ Satluj हटाने पर जसवंत सिंह खालरा के वकील ने तोड़ी चुप्पी

1992 से 1996 के बीच अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने कहा कि फिल्म में दिखाई गई घटनाएं CBI जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालरा के कथित अपहरण के अगले ही दिन उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। उस समय तरनतारन के तत्कालीन एसएसपी अजीत संधू से संपर्क नहीं हो सका था। बता दें, सिद्धू ने कहा कि इस मामले से जुड़े कई प्रमुख लोग, जिनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, पूर्व डीजीपी केपीएस गिल और पूर्व एसएसपी अजीत संधू शामिल हैं, अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने आखिरकार खालरा परिवार को न्याय दिया और इस मामले में कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया।