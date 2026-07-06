दिलजीत दोसांझ की ‘Satluj’ हटने से इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, संजय गुप्ता समेत इन सेलेब्स ने किया विरोध

Diljit Dosanjh Satluj Controversy: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'Satluj' को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाए जाने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय तक सेंसर संबंधी प्रक्रियाओं में उलझी रहने के बाद ये फिल्म हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इसे भारत में स्ट्रीमिंग से हटा दिया गया। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक नेताओं तक कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।