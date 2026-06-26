‘हर कोई रणवीर सिंह बनने निकला है!’ अजय देवगन के ‘Chauhan’ लुक पर सोशल मीडिया यूजर्स ने शुरू कर दी तुलना

इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हाल के सालों में बनने वाली अधिकांश पीरियड फिल्मों में मुख्य किरदारों का लुक और प्रस्तुति कहीं ने कहीं रणवीर सिंह की फिल्मों की याद दिलाती है। तो यही वजह है कि 'चौहान' के शुरुआती पोस्टर और टीजर को लेकर भी कुछ लोगों ने इसी तरह की तुलना शुरू कर दी और उनका कहना है कि हर कोई रणवीर सिंह बनने निकला है। हालांकि, ये सिर्फ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं और फिल्म के निर्माताओं ने इस तरह की किसी तुलना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।