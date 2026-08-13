’60 हजार में हटाई चेहरे की चर्बी’ लॉक अप फेम आकांक्षा चौधरी का खुलासा, नाक की सर्जरी पर भी बोलीं

आकांक्षा ने खुलासा किया कि जब वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थीं, तब उन्होंने गालों की चर्बी हटाने वाली सर्जिकल प्रक्रिया 'बकल फैट रिमूवल' (Buccal Fat Removal) करवाने का मन बहुत गंभीरता से बना लिया था। कई लोगों ने मुझसे हजार बार कहा कि मॉडलिंग और पेजेंट की दुनिया में केवल वही लड़कियां सफल होती हैं जिनका चेहरा एकदम तराशा (Sculpted) हुआ हो। मुझसे कहा गया कि मुझे अपने गालों की चर्बी हटानी ही पड़ेगी। इस सलाह को मैंने इतनी गंभीरता से लिया कि मैं इसके लिए पैसे जोड़ने लगीं। मैंने अपने खाने-पीने के खर्चों में भारी कटौती कर दी। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थीं और केवल तरबूज व फल खाकर गुजारा करती थीं। पैसे जमा करने के बाद मैं खास तौर पर डॉक्टर से सलाह लेने और यह सर्जरी कराने मुंबई भी आ गई थीं।"