FWICE विवाद के बाद फिर चर्चा में रणवीर सिंह, शक्तिमान कास्टिंग पर ललित परिमू ने तोड़ी चुप्पी

इंटरव्यूअर सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में ललित परिमू ने इस विवाद की जड़ में झांकते हुए कहा कि आजकल की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसे विवाद जानबूझकर खड़े किए जाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "आज का जमाना पब्लिसिटी का जमाना है और लोग पब्लिसिटी की नौटंकी फिल्मों और टीवी शो के लिए करते हैं, जानबूझकर न्यूज बनाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है।" हालांकि परिमू ने ये भी स्वीकार किया कि पर्दे के पीछे की असली बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। उनका मानना था कि वक्त के साथ सच्चाई खुद-ब-खुद सामने आ जाती है।