थमने का नाम नहीं ले रही रणवीर सिंह और Don 3 कॉन्ट्रोवर्सी, जानिए क्या है इसकी वजह

Ranveer Singh Don 3 Controversy: बीते बुधवार यानी Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किया गया अपना 'असहयोग' (Non-cooperative) वाला निर्देश वापस ले लिया है। FWICE ने ये निर्देश रणवीर द्वारा फरहान अख्तर की फिल्म 'Don 3' की शूटिंग शुरू होने से ठीक तीन हफ्ते पहले ही फिल्म छोड़ने के चलते हुए विवाद के कारण लगाया था। अब फिल्म वर्कर्स बॉडी Producers Guild of India ने भी एक्टर्स और सदस्यों के ऐसे कदम उठाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिससे प्रोड्यूसर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच Guild ने इस बात की हिंट दी है कि रणवीर सिंह और Don 3 के मेकर्स के बीच का ये विवाद अभी भी अनसुलझा ही है। ख़बरों के मुताबिक, ये संगठन आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है।